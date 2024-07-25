Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: İstanbul dahil 14 ile sağanak alarmı

Türkiye'nin birçok bölgesi Afrika sıcaklarının etkisi altında kavrulurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden beklenen haber geldi. İç Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun büyük bir kısmı bugün sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de sağanak yağış ve kuvvetli rüzgârın etkili olması bekleniyor.

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İstanbul'da son günlerde yaşanan sıcak hava dalgası, yüksek nem oranıyla birleşerek gece ve gündüz hayatı zorlaştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, ülke genelinde mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına yağış arası verildi. Birçok ilde sağanak yağış etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporunda sarı kodlu uyarıda bulundu.

Son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Çanakkale, Bilecik, Bolu ve Ordu çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, İç Ege, Edirne, Kırklareli ve Karaman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, İç Ege ile Edirne, Kırklareli ve Karaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Denizli, Eskişehir, Hatay, Isparta, Mersin, Konya, Kütahya, Maraş, Uşak ve Osmaniye.