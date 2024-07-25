Akaryakıt indirimi! Tabela değişti, motorinde indirim sonrası yeni fiyatlar

Araç sahiplerine indirim müjdesi! Motorin grubunda yeni fiyatlar belli oldu, gece yarısından itibaren tabela değişti.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma ile birlikte benzin ve motorin fiyatları değişmeye devam ediyor.

Benzin ve motorinde indirim var mı?

NTV'de yer alan habere göre motorin grubunda 1 lira 47 kuruş indirim geldi. İndirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 43.54 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 45.1 liradan satılıyor.