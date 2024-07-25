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Akaryakıt indirimi! Tabela değişti, motorinde indirim sonrası yeni fiyatlar

Akaryakıt indirimi! Tabela değişti, motorinde indirim sonrası yeni fiyatlar

Araç sahiplerine indirim müjdesi! Motorin grubunda yeni fiyatlar belli oldu, gece yarısından itibaren tabela değişti.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma ile birlikte benzin ve motorin fiyatları değişmeye devam ediyor.

Benzin ve motorinde indirim var mı?

NTV'de yer alan habere göre motorin grubunda 1 lira 47 kuruş indirim geldi. İndirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 43.54 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 45.1 liradan satılıyor.

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