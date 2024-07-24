Kurtulmuş: Netanyahu'yu ayakta alkışlayan topluluk katliamın ortağıdır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmaya ilişkin, "Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın tümünü ayaklar altına alarak “ayakta alkışlayan” topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır" sözleriyle tepki gösterdi.

Abone ol

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Washington DC'de ABD Kongresinde yaptığı konuşmayla ilgili paylaşımda bulundu.

Kurtulmuş, Netanyahu'yu ayakta alkışlayan topluluğun katliamın ortağı olduğunu vurgulayarak şu tepkiyi gösterdi:

"Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak “ayakta alkışlayan” topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size…"