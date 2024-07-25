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Bankaların EFT oyunu! Kredi çekecekler aman dikkat

Bankaların EFT oyunu! Kredi çekecekler aman dikkat

Kredi kullanarak konut satın almak isteyen vatandaşlar bankaların kapısını çalarken, bankalar ise vatandaştan masraf üstüne masraf kesmeye başladı.

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Deprem sigortası DASK ve damga vergisi gibi zorunlu olan masrafların haricinde bankalar diğer tüm alanlarda uyguladığı ücret ve aracılık ettiği sigorta bedellerinde de fahiş oranlarda artışa gitti.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre bankalar kredi için kendilerine başvuran vatandaştan 7 farklı kalemde ücret talep ediyor. Konut sigortası ve hayat sigortası yaparken vatandaşın istediği sigorta şirketlerinden teklif alarak en uygun fiyatlı sigortayı tercih etme seçeneğini de elinden alan bankalar, son olarak EFT ücreti de kesmeye başladı.

75 bin TL'yi kesiyor

1 milyon TL'lik gönderim için 1.000 TL EFT ücreti kesiyor. Bankalar 1 milyon TL'lik konut kredisi için 10 yıl vadeli ortalama yüzde 3.30 faiz tutarıyla vatandaştan toplam kredi geri ödemesini 4 milyon TL olarak istiyor. Bu 1 milyon TL'nin de 75 binini keserek 925 bin TL kullandırıyor. 1 milyon TL'lik kredi kullanımlarında 8-15 bin TL arasında değişen ekspertiz ücreti istiyor.

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