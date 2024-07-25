BIST 11.000
DOLAR 33,00
EURO 35,88
ALTIN 2.519,22
HABER /  SPOR

Arjantin-Fas maçında olaylar çıktı maçtan 1 saat sonra Arjantin'in attığı gol iptal edildi

Arjantin-Fas maçında olaylar çıktı maçtan 1 saat sonra Arjantin'in attığı gol iptal edildi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın futbol branşında ilk gün karşılaşmaları sona erdi. Arjantin-Fas maçında ise olaylar çıktı

Abone ol

Resmi açılışı 26 Temmuz Cuma günü yapılacak olimpiyat oyunlarının futbol branşında ilk müsabakalar tamamlandı.

İlk gün alınan sonuçlar şöyle:

Özbekistan-İspanya: 1-2

Gine-Yeni Zelanda: 1-2

Irak-Ukrayna: 2-1

Japonya-Paraguay: 5-0

Fransa-ABD: 3-0

Mali-İsrail: 1-1

Mısır-Dominik Cumhuriyeti: 0-0

Arjantin-Fas: 1-2

Arjantin-Fas maçında olaylar çıktı

Saint-Etienne kentindeki Geoffroy Guichard Stadı'nda oynanan Arjantin-Fas maçında olaylar çıktı.

Fas, 45+2 ve 49. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Arjantin, 68. dakikada durumu 2-1'e getirdi. Maçın uzatmalarında Arjantin durumu 2-2 yaptı. Golün ardından maçın bitmesine kısa bir süre kala taraftarların sahaya inmesi üzerine hakem ve futbolcular soyunma odasına girdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın resmi sitesi maçın 2-2 sona erdiğini duyururken, bir saat sonra VAR incelemesi yapan maçın İsveçli hakemi Glenn Nyberg, Arjantin'in attığı golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Boş tribünler karşısında yeniden başlayan maç, 3 dakika daha oynandıktan sonra sona erdi.

Fas olaylı maçı 2-1 kazandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası yurt içi Swap işlemlerini bitirdi yabancılara kaç milyar dolar borç kaldı?
Merkez Bankası yurt içi Swap işlemlerini bitirdi yabancılara kaç milyar dolar borç kaldı?
Eylem Tok Türkiye’ye iade ediliyor: Karar çıktı
Eylem Tok Türkiye’ye iade ediliyor: Karar çıktı
Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması mesajı
Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması mesajı
TCMB 3 şirketin faaliyet izninde değişiklik yaptı
TCMB 3 şirketin faaliyet izninde değişiklik yaptı
Putin ile Esed Moskova’da bir araya geldi
Putin ile Esed Moskova’da bir araya geldi
13 ilde IŞİD operasyonu: 72 gözaltı
13 ilde IŞİD operasyonu: 72 gözaltı
Dilan Polat'ın tutukluluğuna yapılan itiraz yine reddedildi
Dilan Polat'ın tutukluluğuna yapılan itiraz yine reddedildi
Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Hızlı yükseliş...
Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Hızlı yükseliş...
Bankaların EFT oyunu! Kredi çekecekler aman dikkat
Bankaların EFT oyunu! Kredi çekecekler aman dikkat
Erdoğan talimatı verdi! Tatil için acele etmeyin, tümünü bitirin!
Erdoğan talimatı verdi! Tatil için acele etmeyin, tümünü bitirin!
Vergi düzenlemesinde ilk 7 madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Vergi düzenlemesinde ilk 7 madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
ABD, PKK'ya Avenger hava savunma sistemi verdi
ABD, PKK'ya Avenger hava savunma sistemi verdi