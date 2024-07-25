BIST 10.997
DOLAR 32,99
EURO 35,91
ALTIN 2.520,01
HABER /  EKONOMİ

TCMB 3 şirketin faaliyet izninde değişiklik yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TCMB 3 şirketin faaliyet izninde değişiklik yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Qpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni verirken, N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ’nin faaliyet izninin kapsamını genişletti, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’nin de faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin kararı kaldırdı.

Abone ol

TCMB'nin söz konusu kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Qpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, elektronik para ihracı hizmeti sunan elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

Faaliyet izninin kapsamı genişletilen N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ ise ödeme hizmeti sunacak.

Ayrıca, TCMB, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin ise mahkeme kararı gereğince, elektronik para ihracı hizmeti sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunmaya devam etmesine karar verdi.

Söz konusu karar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Putin ile Esed Moskova’da bir araya geldi
Putin ile Esed Moskova’da bir araya geldi
13 ilde IŞİD operasyonu: 72 gözaltı
13 ilde IŞİD operasyonu: 72 gözaltı
Dilan Polat'ın tutukluluğuna yapılan itiraz yine reddedildi
Dilan Polat'ın tutukluluğuna yapılan itiraz yine reddedildi
Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Hızlı yükseliş...
Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Hızlı yükseliş...
Bankaların EFT oyunu! Kredi çekecekler aman dikkat
Bankaların EFT oyunu! Kredi çekecekler aman dikkat
Erdoğan talimatı verdi! Tatil için acele etmeyin, tümünü bitirin!
Erdoğan talimatı verdi! Tatil için acele etmeyin, tümünü bitirin!
Vergi düzenlemesinde ilk 7 madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Vergi düzenlemesinde ilk 7 madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
ABD, PKK'ya Avenger hava savunma sistemi verdi
ABD, PKK'ya Avenger hava savunma sistemi verdi
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: İstanbul dahil 14 ile sağanak alarmı
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: İstanbul dahil 14 ile sağanak alarmı
Akaryakıt indirimi! Tabela değişti, motorinde indirim sonrası yeni fiyatlar
Akaryakıt indirimi! Tabela değişti, motorinde indirim sonrası yeni fiyatlar
İsrailli bakan Mescid-i Aksa'ya saldırılara izin verilmesini istedi
İsrailli bakan Mescid-i Aksa'ya saldırılara izin verilmesini istedi
Joe Biden, başkanlık yarışından çekildikten sonra ilk kez halka seslendi
Joe Biden, başkanlık yarışından çekildikten sonra ilk kez halka seslendi