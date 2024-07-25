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Mersin'de dehşet! Karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mersin'de dehşet! Karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü

Mersin'den son gelen haber korkunç... Toroslar ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini tabancayla vurarak öldürdü.

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Gece saatlerinde Musa Ö. (52) ile boşanma aşamasındaki eşi Fatma Ö. (21) arasında tartışma çıktı. Musa Ö. tartışma sırasında eşini, kayınpederi İbrahim A'yı (56) ve kayınvalidesi Elif A'yı (54) yanındaki tabancayla vurdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Fatma Ö. ve İbrahim A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif A. da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde bekleyen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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