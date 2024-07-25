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Kuveyt Türk Yatırım'da üst düzey atama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kuveyt Türk Yatırım'da üst düzey atama

 Kuveyt Türk Finans Grubu'nda üst düzey bir atama gerçekleşti.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk'te Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü olarak görev yapan Dr. Selman Ortaköy, tüm yatırım işlemlerini kendi bünyesinde gerçekleştirmek üzere kurulan Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Ortaköy, 2007'de Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu ve yüksek lisans derecesini 2009'da Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü'nde tamamladı.

2014'te İstanbul Üniversitesi İktisat Politikası Bölümü'nde doktora derecesi alan Ortaköy, iş hayatına 2007'de Kuveyt Türk bünyesinde işletme bankacılığı pazarlama uzmanı olarak başladı.

Ortaköy, 2009-2013 yıllarında Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndaki görevinin ardından Strateji Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi Müdürlüğü görevine getirildi.

2017'de Operasyon Grup Müdürü olarak atanan Ortaköy, 2020-2023 yıllarında Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü olarak kariyerine devam etti.

Ortaköy, Kuveyt Türk Finans Grubu bünyesinde kurulan Kuveyt Türk Yatırım'a Temmuz 2024 itibarıyla Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olarak kurulan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 11 Temmuz'da faaliyet izni alan Kuveyt Türk Yatırım, tüm yatırım işlemlerini kendi bünyesinde gerçekleştirerek müşterilerine kapsamlı ve güvenilir hizmetler sunmayı hedefliyor.

Türkiye'nin katılım esaslı ilk yatırım şirketi olan Kuveyt Türk Yatırım, hisse işlemlerine aracılık, yatırım danışmanlığı ve kurumsal müşterilerin halka arz süreçlerine aracılık gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterecek.

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