BIST 10.968
DOLAR 33,08
EURO 35,99
ALTIN 2.525,49
HABER /  SPOR

Galatasaray, Tete'nin transferini duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray, Tete'nin transferini duyurdu

Galatasaray, Brezilyalı futbolcusu Tete'nin Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer olduğunu duyurdu.

Abone ol

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in "Tete" transferi konusunda Panathinaikos ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos, şirketimize net 4 milyon 750 bin avro tutarında transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda ise, "Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Tete. Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar." denildi.

Geçen sezon başında Galatasaray'a gelen ancak beklentileri karşılayamayan 24 yaşındaki futbolcu, 45 resmi maça çıkıp 3 gol sevinci yaşadı.

ÖNCEKİ HABERLER
MSB kaynaklarından açıklama: "Kendini bekleyen sondan kaçamayacak!"
MSB kaynaklarından açıklama: "Kendini bekleyen sondan kaçamayacak!"
Süper Lig'de görev alacak hakemler belli oldu
Süper Lig'de görev alacak hakemler belli oldu
Antalya'da yüzmek için denize giren uzman çavuş boğuldu
Antalya'da yüzmek için denize giren uzman çavuş boğuldu
MGK bugün toplanacak: İşte gündem başlıkları
MGK bugün toplanacak: İşte gündem başlıkları
Mersin'de dehşet! Karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü
Mersin'de dehşet! Karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü
İstanbul’da toplu taşımaya zam geldi İstanbul zamlı tarife ücretleri belli oldu
İstanbul’da toplu taşımaya zam geldi İstanbul zamlı tarife ücretleri belli oldu
Taksim-Kabataş Füniküler hattında arıza: Seferler yapılamıyor
Taksim-Kabataş Füniküler hattında arıza: Seferler yapılamıyor
Rusya duyurdu: Harkiv'de 100 paralı savaşçıyı öldürdük
Rusya duyurdu: Harkiv'de 100 paralı savaşçıyı öldürdük
İstanbul'da deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zam
İstanbul'da deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zam
SGK, belediyelerden 96 milyar liralık prim alacağı için harekete geçti
SGK, belediyelerden 96 milyar liralık prim alacağı için harekete geçti
'Tarihçilerin Kutbu' Prof. Dr. Halil İnalcık vefatının 8. yılında anılıyor
'Tarihçilerin Kutbu' Prof. Dr. Halil İnalcık vefatının 8. yılında anılıyor
Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlandığı gün, İsrail Gazze'de 60 noktayı vurdu
Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlandığı gün, İsrail Gazze'de 60 noktayı vurdu