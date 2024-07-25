Valilikten karar çıktı, tırmanış için yeni şartlar getirildi

Ağrı Dağı'na tırmanış esnasında iki kişinin donarak yaşamını yitirmesinin ardından tırmanış kuralları ve güvenliğe ilişkin birçok konu da tartışılmaya başlanmıştı. Iğdır Valiliği tarafından Büyük ve Küçük Ağrı Dağları'nda başta tırmanış olmak üzere yapılacak olan her türlü faaliyetin yapılmasına ilişkin şartlar getirildi.

Abone ol

Iğdır Valiliği, Büyük ve Küçük Ağrı Dağları’nda başta tırmanış olmak üzere yapılacak her türlü faaliyet hakkında genel bir bildiri yayımladı.

Faaliyet öncesi, faaliyet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerin madde madde sıralanan bildiride, dağcılık sporları ile ilgili eğitim almış en az 1 kişi ve acil durumlarda ilk müdahaleyi yapacak temel ilk yardım belgesine sahip olan bir personel bulundurulmasının zorunluluğu getirdi. Ayrıca, turizm ve spor amaçlı gelen yerli ve yabancı kişilerin, sporcuların ve grupların en az 2 kişi olma zorunluluğu gerektirildi. Iğdır sınırlarında kalan Büyük Ağrı Dağı ve Küçük Ağrı dağı bölgesine gelecek kişi ve grupların mesai saatleri içerisinde Iğdır Milli Parklar Müdürlüğü ve Iğdır Valiliğine, mesai saatleri dışında ise Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bildirimde bulunacak. Genel emire uymayanlar hakkında ise cezai işlem uygulanacak.

Faaliyetleri için ilgili birimlere bildirim yapacak olan grupların meydana gelebilecek kaza, kaybolma gibi acil durumlarda en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşmaları istenen genel emirde şu hususlar yer aldı “Bölgelerde spor faaliyetlerinde yer alacak 18 yaş altı çocuklar ve reşit durumda olanlar, Sicil Lisans Yönetmeliğine göre alınmış lisans sahibi olmalı. Federasyon faaliyetleri dışında yapılacak günübirlik gezi, kamp ve kampsız yürüyüş etkinliklerinde yer alacak 18 yaş altı çocukların velivasileri yanında olacak, velivasisinin yanında olmayan çocukların mutlaka velivasi izin belgeleri olacak ve madde 4’de belirtilen birimlere teslim edilecek. Faaliyet yürütecek gruplar içerisinde dağcılık sporları ile ilgili eğitim almış en az 1 kişi ve acil durumlarda ilk müdahaleyi yapacak temel ilk yardım belgesine sahip olan 1 personel bulundurulacaktır. Kamp yapacak sporcuların ve grupların kamp merkezinde en az 1 kişi bulundurularak faaliyet yapan sporcu ve grupların irtibat ve takibini yapacaktır. Bahsi geçen bölgelerde GSM hatları verimli olmayacağı için acil durumlarda telsiz, uydu telefonu, yer belirleme cihazı ve kış aylarında çığ arama ve vericisi cihazı gibi araç ve gereçler imkanlar dahilinde bulundurulacaktır.”