Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri imzayı attı! Acun Ilıcalı'dan itiraf: Gören varsa söylesin

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun katılımıyla Youssef En-Nesyri İÇİN imza töreni düzenlendi. Faslı yıldız, 5 yıllık sözleşmeye imza atarken Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

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Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri transferi Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçerek rekor kırdı.

Fenerbahçe Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Sportif Direktör Mario Branco'nun katılımıyla Youssef En-Nesyri'nin imza töreni düzenlendi.

ACUN ILICALI: 'TRANSFERİN UZAMASININ TEK SEBEBİ...'

İmza töreninde ilk olarak konuşan Acun Ilıcalı şuanları söyle; 'Kulübümüz ve Türk futbolu adına önemli bir gün. Türk futbol tarihinin en yüksek transferi. Onu burada gördüğümüz için çok mutluyuz, çok değerli futbolcu. En-Nesyri için basınımızda başka takımlarla temasta olduğu ve kafasının karışık olduğu haberleri çıktı. Bu haberleri gülümseyerek okuduk. 4 hafta önceki ilk görüşmede Youssef'in sıcaklığını hissettik ve hızlıca anlaştık. En-Nesyri, geçen sene 40 milyon Euro'luk teklif almış bir oyuncu. Bu süreç uzadıkça bazı taraftarlarımız endişe etmiş olabilir, haklılar. Bu sürecinin uzamasının tek sebebi: Fenerbahçemizin ekonomik olarak daha avantajlı şekilde bitirmesi. Başkanımız bu tip konularda çok hassas ve her futbolcu transferinde hem sattıklarımıza hem de aldıklarımızda kulübün menfaatini ön planda tutuyor. Bugün 20 milyonun altında bir bonservis ile En-Nesyri'yi kadromuza katabildik.'

'MOURINHO'NUN İSTEDİĞİ PARÇALARI ALDIK'

'Transfer dönemi bizim açımızdan muhteşem geçti. Jose Mourinho istediği parçaları aldık. Yıldız dediğimiz zaman Alex, Van Hooijdonk'u Ferdi'ye kastediyorduk ama Oğuz Aydın'da Ferdi'nin gençliğini göreceksiniz. Alex ve Van Hooijdonk'ları da getirmek istiyoruz. Fenerbahçe için her şeyi yapıyoruz.'

BRANCO: TRANSFERLERİN %95'İNİ TAMAMLADIK

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun açıklamaları şöyle; ' Acun abiye teşekkür ederim, sanırım Youssef En-Nesyri transferindeki her şeyi söyledi. Önemli olan benim gülmem değil, Fenerbahçe taraftarlarının sonuçlardan mutlu olması. Youssef gibi önemli oyuncularla sonuç almaya yaklaşıyoruz. Böyle bir golcüyü bu tarihte getirmek çok önemli. Transferlerin %95'ini tamamladık. Bu çok iyi bir şey. Youssef transferi için yönetime teşekkür ederim. Jose Mourinho'nun ana opsiyonlarından biriydi. Aslında hepimizin ortak hedefiydi. Burada olduğu için çok mutluyum, umarım ondan beklediğimiz katkıyı sağlar.'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri ise imza töreninde şunları söyledi; 'Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Harika ve uzun zamandan beri bildiğim, takip ettiğim takım. Mario Branco'ya ve Ali Koç'a bana güvendikleri için teşekkür ederim. Aynı zamanda Jose Mourinho'ya da teşekkürler. Menajerime ve aileme de teşekkür ederim. Yanımdalar, buraya gelmemde çok yardımları dokundu. Sahada elimden geleni yapacağım, umarım taraftarlarımızı mutlu ederiz.'

'PEK ÇOK TAKIM BENİ İSTEDİ AMA...'

'Pek çok takım beni istedi ama Fenerbahçe'ye gelmek önemliydi. Verdiğim karardan rahatım. Gelmeden Ali Koç, Jose Mourinho ve Mario Branco ile konuştum. Süre biraz uzadı ama sonuçta geldim. Her şeyimi sahada vereceğim.'

'2 SENE ÖNCE FENERBAHÇE'YE KARŞI OYNAMIŞTIM'

'İki sene önce Fenerbahçe'ye karşı oynadım. İki senedir Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Taraftarların desteği ilgimi çekmişti. Atmosferi sevmiştim. Onları mutlu etmek istiyorum.'

TAKSİT SORUSUNA ACUN ILICALI: BEN DE ŞAŞIRIYORUM'

'Sevilla’yı 4 yıl 8 taksit işine nasıl ikna ettiniz?' sorusuna cevaben Acun Ilıcalı şunları söyledi: 'Taksitli transferlerimize ben de şaşırıyorum. Başkanımız çok sert ve net duruyor. Karşı tarafı ikna etmek bana ve Mario'ya düşüyor. Ancak başkanımız 'Bu şekilde olacak' dedikten sonra o şekilde görüşüyoruz. Ben de seyrediyorum. Karşı tarafa enerjimizle halletmeye çalışıyoruz. Bazen bizim de esnemelerimiz oluyor. Ölümü gösterip, sıtmaya razı ediyoruz diyebilirim. Karşı tarafa negatifle başlıyoruz ve ikna sürecinde avantajlı oluyoruz. Hull City, benim kulübüm biliyorsunuz. Bu konularda ben böyle değilim, başkanımızı takdir ediyorum. Kendi takımım için de öğrenmem gereken şeyler var.'

'KUPALAR KAZANMAK İÇİN BENİM İÇİN ÖNEMLİ'

Rakiplerle alakalı gelen soruya Youssef En-Nesyri;, "Rakip forvetlere bakmıyorum, sadece kendime odaklanıyorum. Neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Buraya kupalar kazanmak için geldim; şahsi hedeflerim değil, kupalar kazanmak benim için önemli. Takımda rekabet olacak. Jose Mourinho kararı verecek. Hiçbir zaman hücum bölgesindeki arkadaşlarımla sorun yaşamadım. Umarım çok goller atarız ve takım kazanır." diye yanıt verdi.

'FERDİ'YE GELEN 30 MİLYON EURO BİZİ HEYECANLANDIRMIYOR'

Acun Ilıcalı transferler alakalı gelen soruya şu cevabı verdi, 'En çok Fenerbahçe oyuncularına ilgi var. Ferdi'nin değeri 30 Milyon €'nun üzerinde ve ciddi teklifler var. Aklımızın almadığı teklif gelmediği sürece, oyuncu satmayacağız. Düşünün Ferdi'ye gelen 30 Milyon € teklif bizi heyecanlandırmıyor.

'HAYATIM BOYUNCA FENERBAHÇE'DE BÖYLESİNİ GÖRMEDİM'

'Hayatım boyunca Fenerbahçe'de böyle üç tane 9 numarayı bir arada görmedim, gören varsa da hatırlatsın lütfen. Dzeko, Cenk Tosun ve En-Nesyri kendi milli takımlarının marka 9 numaraları.'

Fenerbahçe Youssef En-Nesyri transferini resmen açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, En-Nesyri ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Sevilla Kulübüne toplam transfer bedeli olan 19 milyon 500 bin avro 4 sene içerisinde 8 taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.