İstanbul’da taksi ücretlerine de zam geldi! Zam oranını beğenmediler: Kontak kapatırız!

İstanbul’da toplu taşıma ile bugün çok önemli kararların alındığı UKOME toplantısından taksi ücretleri ile ilgili de zam kararı çıktı. Taksi ücretlerine gelen zam oranı sonrasında indi bindi ücreti 90 liradan 100 liraya yükseldi. Zam oranından memnun olmayan Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu karar sonrası “kontak kapatırız” çıkışı geldi.

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İstanbul’da bir zam kararı da taksiler için alındı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) temmuz ayı toplantısında toplu ulaşıma zam kararı çıktı. Taksiler için yüzde 30 zam isteyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise zam oranına itiraz etti, 'kontak kapatırız' dedi. İstanbul’daki taksilerde zamlı tarife 28 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 ila yüzde 20 arasında zam yapılırken taksi ücretleri de arttı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise zam oranına itiraz ederek, "Esnafı hiçe sayan teklifi kabul etmiyoruz. Bu maliyetlerle kontak kapatırız” ifadelerini kullandı.

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıktı.

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar yüzde 16 zamla 15,50 liradan 18 liraya, 4-7 kilometre arası 16,50 liradan 19 liraya, 7-11 kilometre arası 18 liradan 20 liraya, 11-15 kilometre arası 18,50 liradan 21 liraya, 15-20 kilometre arası 20 liradan 22,5 liraya, öğrenci ücreti ise yüzde 20 zamla 10 liradan 12 liraya çıktı.

Servis ücretleri

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla 1665 liradan 1931,40 liraya yükseldi. Personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan 1004,20 liraya çıktı.