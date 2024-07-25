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AKOM İstanbul için saat verdi! Çok kuvvetli geliyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AKOM İstanbul için saat verdi! Çok kuvvetli geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

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AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da akşam 21.00'den itibaren gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı ve yağışların gece saatlerinden yarın öğlene kadar kuvvetli şekilde etkili olacağı kaydedildi.

Yoğun şimşek ve yıldırım ile kuvvetli rüzgarların da beklendiğinin dile getirildiği açıklamada, yağışların yarın akşam saat 17.00'ye kadar devam edeceği ifade edildi.

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