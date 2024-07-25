Bakan Işıkhan sosyal medyadan paylaştı: İşte en borçlu belediyeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Özgür Özel'e "Emeklilere hayrınız olsun istiyorsanız, önce SGK'ya olan borcunuzu ödeyin" çıkışı sonrası belediye borçları gündem oldu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye genelinde belediyelerin SGK’ya olan toplam prim borcunun 96 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı. Bakan Işıkhan ayrıca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda en borçlu beş belediye listesini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından gündeminden üst sıralarında yer alan SGK'ya borçlu belediyeler hakkında açıklama yaptı. Bakan Işıkhan "Belediyelerin SGK’ya olan prim borçları ile ilgili birtakım gerçekleri aziz milletimize aktarmamız ve CHP’li bazı yetkililerin ortaya attığı yanlış bilgileri düzeltmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından en borçlu 5 belediyeyi açıklayan Bakan Işıkhan şunları kaydetti:

Borç miktarı belli oldu

Belediyelerin SGK’ya olan prim borçları ile ilgili birtakım gerçekleri aziz milletimize aktarmamız ve CHP’li bazı yetkililerin ortaya attığı yanlış bilgileri düzeltmemiz gerekiyor. SGK’ya en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir. Bu gerçek yerel seçimler öncesinde de böyleydi. Seçimlerden önce yaptığımız açıklamada da bunu ifade etmiştik.

Türkiye genelinde belediyelerin SGK’ya olan toplam prim borcu 96 Milyar TL’ye ulaşmış durumda. Bu borçların %67,7’si tek başına CHP’li belediyelere ait.

Bir an evvel ödeyin

SGK’ya en fazla prim borcu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borcu 5 Milyar 751 Milyon TL’dir. Belediyeyi 2019’da AK Parti’den devraldığında borcu 225 Milyon TL iken, bugün itibarıyla 25,5 katına çıkmıştır. Dolayısıyla “seçim oldu” diyerek kafa karışıklığı yaratmaya, aziz milletimizi yalanlarla aldatmaya çalışmanın kimseye faydası yoktur.

CHP’li belediye başkanlarına tavsiyemiz; emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir. Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üzerinden değil veriler ve rakamlar üzerinden sadece gerçekleri söyleyerek paylaşmamız gerekiyor.

İşte en borçlu 5 belediye