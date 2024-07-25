Yeniden Refah Partili Bekin'den TBMM'ye Mahmud Abbas için çağrı

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşma yapmasına tepki göstererek, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Netanyahu'yu kongrede protesto eden ABD Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib'in "onur konuğu" olarak TBMM'ye davet edilmesini istedi.

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Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Adalet Divanı tarafından Gazze katliamından sorumlu tutulan Netanyahu'nun sözde "onur konuğu" olarak ABD Senatosunda, Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin ortak oturumunda ağırlanmasının ABD demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

Netanyahu'nun konuşmasını ayakta alkışlayan senatörlerin Gazze'deki soykırımın ortak faili olduklarını tescillediklerini kaydeden Bekin, "ABD Senatosunda yaşanan bu trajik olay bir kez daha ABD güvenirliğinin sorgulanması gerektiğini ortaya koymuş oldu." dedi.

Temsilciler Meclisi üyesi Filistin asıllı Rashida Tlaib'in, Netanyahu'ya konuşması sırasında "soykırım suçlusu" yazısı göstermesiyle onurlu bir duruş sergilediğinin altını çizen Bekin "Yazıyı göstermesi sadece siyonist Netanyahu'ya yönelik değil, o salonda soykırıma ve vahşete alkış tutan işbirlikçi senatör ve temsilcilerine de ders niteliğinde bir örnek oluşturdu. Rashida Tlaib'in tek başına ortaya koyduğu tavır ise Gazze'deki masum Filistinliler için güçlü bir umut ışığı oldu." diye konuştu.

"Rashida Tlaib yalnız değildir" yazılı Türkçe ve İngilizce afişler gösteren Bekin, şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un hiç vakit geçirmeden Filistin Devlet Başkanı ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib'i, onur konukları olarak TBMM'ye davet edip Genel Kurul salonunda milletvekillerine hitap etmelerini sağlamasını acilen beklediğimizi ifade etmek isteriz."