BIST 10.853
DOLAR 33,01
EURO 35,95
ALTIN 2.509,78
HABER /  GÜNCEL

Memurlara yeniden ödeme yapılacak! Maaş hesaplarına geçecek tutar belli oldu

Memurlara yeniden ödeme yapılacak! Maaş hesaplarına geçecek tutar belli oldu

Toplu sözleşme ikramiyesi yeniden ödenecek. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen toplu sözleşme ikramiyesi, yeniden ödenmeye başlanacak. Anayasa Mahkemesi iptal ederken Toplu sözleşme ikramiyesi 345 TL'ydi. Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önergede bu tutar artırıldı.

Abone ol

Milyonlarca memuru sevindirecek haber geldi. Toplu sözleşme ikramiyesi memurlara yeniden ödenecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen öneriyle, memurlar toplu sözleşme ikramiyesini alabilecek. Karar onaylandıktan sonra memurlara yeniden 642 TL toplu sözleşme ikramiyesi verilecek.

Türkiye'deki milyonlarca memur, ek ikramiye ödemesi alacak.

Toplu Sözleşme İkramiyesi’nin hayata geçmesi için milletvekillerince verilen önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla iptal edilen 345 TL toplu sözleşme ikramiyesi memurlara yeniden ödenecek.

Anayasa Mahkemesi iptal ederken Toplu sözleşme ikramiyesi 345 TL iken Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önergede bu tutar 642 TL oldu.

TBMM Genel Kurulu'ndan onaylandıktan ve Resmi Gazete'de paylaşıldıktan sonra Memurlar, 642 TL toplu sözleşme ikramiyesini hesaplarında görebilecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeler yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
THY, gayrimenkul yatırım hizmetleri şirketi kurdu
THY, gayrimenkul yatırım hizmetleri şirketi kurdu
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Ömer Çelik'ten Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına sert tepki
Ömer Çelik'ten Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına sert tepki
KAP bildirimi geldi! Galatasaray, 2.transferini resmen açıkladı!
KAP bildirimi geldi! Galatasaray, 2.transferini resmen açıkladı!
Üniversite adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci başladı
Üniversite adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci başladı
Bakan Işıkhan sosyal medyadan paylaştı: İşte en borçlu belediyeler
Bakan Işıkhan sosyal medyadan paylaştı: İşte en borçlu belediyeler
Yeniden Refah Partili Bekin'den TBMM'ye Mahmud Abbas için çağrı
Yeniden Refah Partili Bekin'den TBMM'ye Mahmud Abbas için çağrı
Babacan'dan Netanyahu'nun konuşmasına tepki: İnsanlık için de kara bir gün
Babacan'dan Netanyahu'nun konuşmasına tepki: İnsanlık için de kara bir gün
Rize sahilinde kayboldu cesedi Artvin'de bulundu
Rize sahilinde kayboldu cesedi Artvin'de bulundu
AKOM İstanbul için saat verdi! Çok kuvvetli geliyor
AKOM İstanbul için saat verdi! Çok kuvvetli geliyor
Rus ve Çin stratejik bombardıman uçakları ortak devriye uçuşu yaptı
Rus ve Çin stratejik bombardıman uçakları ortak devriye uçuşu yaptı
İstanbul’da taksi ücretlerine de zam geldi! Zam oranını beğenmediler: Kontak kapatırız!
İstanbul’da taksi ücretlerine de zam geldi! Zam oranını beğenmediler: Kontak kapatırız!