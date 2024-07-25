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THY, gayrimenkul yatırım hizmetleri şirketi kurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
THY, gayrimenkul yatırım hizmetleri şirketi kurdu

 Türk Hava Yolları (THY), 2,5 milyar lira sermayeli THY Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Anonim Şirketinin kuruluş işlemlerini tamamladı.

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Türk Hava Yollarının, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"05.07.2024 tarihli duyurumuzda bilgisi verilen, ortaklığımızın çeşitli yatırım projelerinin bir iştirak şirket üzerinden yönetilmesi amacıyla yüzde 100 Türk Hava Yolları bağlı ortaklığı olarak kurulacak şirket 'THY Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Anonim Şirketi' unvanı altında kurulmuş olup, kuruluş işlemleri 24.07.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek tamamlanmıştır."

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