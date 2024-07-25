Paris Olimpiyat Oyunları’nda Fransa’yı temsil edecek sporculara başörtüsü yasağı getirildi.

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Fransa'da düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcuların başörtüsü takmasının yasaklandığını belirten ilk açıklama, Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera tarafından yapıldı.

Fransız televizyon kanalı France 3'te yayımlanan Dimanche en Politique programına konuk olan Fransız Bakan, ülkesinin delegasyonundaki hiçbir kadının Paris Olimpiyat Oyunları sırasında başörtüsü takamayacağını ifade etti.

KILIFI LAİKLİK

Televizyon programında gazeteci Francis Letellier'nin sorularını cevaplandıran Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, sporda katı bir "laiklik rejiminin" uygulanmasından yana olduklarını belirtti.

Söz konusu yasağın açıklanmasının ardından, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado 26 Eylül'de yaptığı bir açıklamada, olimpiyatlarda Fransız sporcuların başörtüsü takmasının yasaklanmasını doğru bulmadığını söyledi. Hurtado, "İnsan Hakları Ofisi, genel manada kimsenin bir kadına ne giyip giymemesi gerektiğini dayatmaması gerektiğini belirtiyor." açıklamasında bulundu.

OLİMPİYAT KOMİTESİ UYUYOR

Uluslararası Af Örgütü başta olmak üzere birçok kuruluş bir araya gelerek uygulanması kararlaştırılan bu yasağa ilişkin bir mektubu, Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemekten sorumlu organizasyon olan Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) 24 Mayıs'ta gönderdi.

Mektupta, hem Paris Olimpiyat Oyunları'nda hem de bütün spor müsabakalarında başörtüsü takan Fransız sporculara yönelik yasakların kaldırılması için Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC), Fransa'daki spor otoritelerine kamuya açık bir çağrıda bulunması talep edildi.