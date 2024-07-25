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Bakan Fidan'dan ABD ve İsrail duyurusu: Hesap verecekler!

Bakan Fidan'dan ABD ve İsrail duyurusu: Hesap verecekler!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandıktan sonra yaptığı konuşmaya ilişkin, "Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiştir." dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington DC'deki ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaptığı konuşmayla ilgili açıklamada bulundu.

'BİR GÜN HESAP VERECEKLERİNE İNANIYORUM'

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fidan şu ifadeleri kullandı:

"Gazze’deki şehit sayısı 40 bine yaklaştı. Milyonlarca Filistinli evlerini yitirdi, göç etmek zorunda kaldı. Başta Netanyahu olmak üzere, bu tablonun mimarı olan tüm İsrail yetkililerinin bir gün adalet karşısında muhakkak hesap vereceğine inanıyorum.

'NETANYAHU'YU AYAKTA ALKIŞLAYANLAR TARİHE ELİ KANLI BİR SUÇLUNUN DESTEKÇİLERİ OLARAK GEÇMİŞTİR'

Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir.

Tezahüratlardan değil haklılığından güç alanlar, adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekleyenler elbet galip gelecektir."

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