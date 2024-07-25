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Rey Manaj'ın yurt dışından bir takımla anlaştığı açıklandı

Rey Manaj'ın yurt dışından bir takımla anlaştığı açıklandı

Geçen sezon ligde gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Rey Manaj'ın yurt dışından bir takımla anlaştığı ve kamptan ayrıldığı açıklandı.

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap Erzurum kampında çalışmalarımı sürdüren Sivasspor’da golcü futbolcu Rey Manaj kamptan ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre Manaj’ın transfer için yurt dışında bir takımla anlaştığı ve bu yüzden kamptan ayrıldığı öğrenildi.

Diğer yandan Manaj da sosyal medya hesabından havalimanında valiz fotoğrafı çekerek paylaşımda bulundu.

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