iPhone'lara yönelik siber saldırılar artıyor! Korunmak için ne yapmalı?

Apple kullanıcılarına yönelik siber saldırıların artış gösterdiği tespit edildi. Saldırılardan korunma yollarına yakından bakıyoruz.

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Genellikle siber saldırganlar ve kötü amaçlı yazılımlar, açık kaynak kodlu olduğu için Android işletim sistemini tercih ediyor.

Apple ise bilgisayarlarını ve telefonlarını kötü amaçlı yazılımlara karşı yenilmez cihazlar olarak pazarlıyor.

Ancak bilgisayar korsanları, Apple'ın yerleşik korumasını aşmanın yollarını bularak son zamanlarda iPhone ve Mac'lere daha fazla sızmaya başladı.

Kullanıcılar tuzağa çekiliyor

Yapılan açıklamaya göre saldırganlar, Apple'a aitmiş gibi görünen e-postalar ve SMS'ler ile tüketicileri tuzağa çekmeye çalışıyor.

Tüketici Raporlarına göre, internete bağladığınız herhangi bir cihazın güvenliği ihlal edilebilir.

Peki bu ihlallerden nasıl korunabilirsiniz? İşte Apple ürünlerinin güvenliğini sağlamak için uygulamanız gereken yöntemler:

1. En son güncellemeyi yükleyin

iPhone veya iPad'inizin güncel olduğundan emin olun. Çünkü Apple, birçok güvenlik açığını yeni güncellemelerle kapatıyor.

Yazılım güncellemelerini kontrol etmek için iPhone'unuzdan Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyin.

Mac kullanıcısıysanız Apple menüsü > Sistem Tercihleri ​​> Yazılım Güncelleme adımlarını takip edin.

Cihazınız çok eski olduğu için iOS güncellemelerini almıyorsa, belki de değiştirme zamanı gelmiştir.

2. Her zaman güçlü şifreler tercih edin

Apple, iPhone'unuzda bir şifre belirlemeniz gerektiğini ve cihazınızı korumanın en iyi yolunun bu olduğunu söylüyor.

Parola ayarlamak, iPhone verilerinizi şifreleyen veri korumasını da açar. Bu nedenle hangi marka cihazı kullanırsanız kullanın, onu ve tüm çevrimiçi hesaplarınızı güçlü bir parola ile korumak oldukça önemlidir.

Kendinize şifre belirlerken, basit ve kolay tahmin edilebilir parolalar yerine uzun bir rastgele sözcük, sayı ve özel karakter dizisi kullanmanızı öneriyoruz.

3. İki faktörlü kimlik doğrulamasını açın

Diğer yöntem ise tahmin edebileceğiniz üzere iki faktörlü kimlik doğrulamayı aktif hâle getirmek.

Böylelikle siber saldırılardan korunabilir, verilerinizin ele geçirilmesini engelleyebilirsiniz.

Ayarlar bölümüne girin.

Ekranın en üst bölümünde isminizin yazdığı yere dokunun.

"Giriş Yapma ve Güvenlik" seçeneğine dokunun.

"İki Faktörlü Kimlik Doğrulama" seçeneğini aktif edin.

4. "Bul" uygulamasını aktif edin

"Bul" uygulaması, Apple aygıtlarınızı takip etmenizi kolaylaştırır. Arkadaşlarınızın ve ailenizin nerede olduklarını görebilir, AirTag taktığınız eşyaların yerini bulabilirsiniz.

Bu özellik ayrıca, iPhone'unuz çalındığında başka birinin etkinleştirmesini veya kullanmasını da engeller.

5. Şüpheli bağlantılara dikkat edin

Tüketici Raporlarına göre, dolandırıcılar güvenilir kaynaklardan geliyormuş gibi görünen e-postalar gönderir ve "bazı sorunları düzeltmek" için bağlantılara tıklamanızı söyler.

Sahte bağlantılara tıkladığınızda, bilgisayar korsanları verilerinizi çalabilir, hesabınızı kilitleyebilir ve tüm verilerinize ulaşabilirler.

Uzmanlar, nereden geldiklerinden emin değilseniz, e-postalardaki bağlantılara tıklamamanız gerektiğini söylüyor.

6. Antivirüs yazılımları kullanın

Virüslerden ve zararlı yazılımlardan korunmak için hem iPhone'unuzda hem de Mac'inizde antivirüs yazılımları kullanabilirsiniz.

Örneğin iPhone'unuzda yüklü antivirüs yazılımı; kötü amaçlı web sitelerini, aramaları ve sahte linkleri engelleyebilir. Bu da sizi güvende tutabilir.

KAYNAK: ENSONHABER