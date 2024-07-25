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Ali Koç'tan, 'Onursal Başkan'a yardımcılık teklifi

Ali Koç'tan, 'Onursal Başkan'a yardımcılık teklifi

Kulüpler Birliği Vakfı'nın dün gerçekleşen toplantısında yeniden başkanlığa seçilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'e başkan yardımcılığı teklifi yaptığı öne sürüldü.

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Kulüpler Birliği Vakfı'nın dün gerçekleşen toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeniden başkanlığa seçilirken, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil de yönetim kurulunda yer aldı.

Ali Koç, Mehmet Sepil'e başkan yardımcılığı teklifini sundu. Onursal Başkan Mehmet Sepil ise Ali Koç'un başkan yardımcılığı teklifini teşekkür edip kabul etmedi.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "İnşallah hep beraber yeni federasyonla iyi işler yapabiliriz. Yeni gelen federasyon başkanı İbrahim Bey ve ekibine de hayırlı uğurlu olsun. Bizler de Kulüpler Birliği olarak yeni federasyona destek olmamız gerekir" dedi.

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