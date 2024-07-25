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Resmi açıklama geldi! İşte Serdar Dursun'un yeni takımı

Resmi açıklama geldi! İşte Serdar Dursun'un yeni takımı

Fenerbahçe'deki sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisini eline alan Serdar Dursun'un yeni adresi resmen belli oldu.

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Fenerbahçe'deki sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisini eline alan Serdar Dursun'un yeni adresi belli oldu.

İsmail Kartal'ın görevdeyken çok güvendiği isimlerden olan deneyimli golcünün yeni takımı Alanyaspor oldu.

Antalya ekibi, Serdar Dursun ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi ve oyuncuyu listeye ekledi.

Fenerbahçe kariyerinde 74 maça çıkan Serdar Dursun, 22 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.

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