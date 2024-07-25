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Galatasaray, Elias Jelert'i KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Elias Jelert'i KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Kopenhag'dan Elias Jelert'i 5 yıllığına kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

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Galatasaray, Kopenhag'ın sağ bek oyuncusu Elias Jelert'i kadrosuna kattığını açıkladı.

9 MİLYON EURO BONSERVİS

Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen ve kulübü F.C. Kopenhag ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900.000 EUR, 2025-2026 sezonu için net 1.000.000 EUR, 2026-2027 sezonu için net 1.100.000 EUR, 2027-2028 sezonu için net 1.200.000 EUR ve 2028-2029 sezonu için net 1.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" denildi.

Güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösterilen Jelert'in Kopenhag ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

2022 yılından bu yana Kopenhag'ın A takımında forma giyen Jelert, Danimarka temsilcisinde çıktığı 97 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

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