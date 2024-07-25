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Osmaniye'de sağanak: Bazı araçlar yolda mahsur kaldı

Osmaniye'de sağanak: Bazı araçlar yolda mahsur kaldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

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Yağışla birlikte ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı, birçok ev ve iş yerinin giriş ve bodrum katlarına su doldu.

Bazı araçlar, oluşan su birikintilerinde mahsur kaldı.

Oluşan su birikintileri nedeniyle Tevfik Pampal Caddesi, ulaşıma kapatıldı.

İtfaiye ve AFAD ekipleri, biriken suları tahliye etmek için çalışıyor.

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