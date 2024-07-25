50. Hükümet'te 27 Temmuz 1994-27 Mart 1995 arasında Devlet Bakanı olarak görev yapan Salih Sümer, yaşamını yitirdi.Abone ol
Bir süredir tedavi gören eski Devlet Bakanı Salih Sümer hayatını kaybetti.
Sümer, önceki gün Ankara’daki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda bulunan Sümer, bu akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Sümer için yarın saat 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tören düzenlenecek. Sümer’in cenazesi, törenden sonra uçakla Diyarbakır’a getirilecek ve Bismil ilçesinde defnedilecek.
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "18,19,20,21. Dönem Diyarbakır Milletvekili, 50. Hükümet Devlet Bakanı Salih Sümer’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.