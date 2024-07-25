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Başakşehir Avrupa'da gol oldu yağdı!

Başakşehir Avrupa'da gol oldu yağdı!

UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında La Fiorita'yı 6-1 mağlup eden RAMS Başakşehir, rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçta ilk yarıyı 4-0 önde kapatan temsilcimiz, sahadan 5 farklı galip ayrıldı. Rövanş maçı 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak.

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UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup eden RAMS Başakşehir, rövanş öncesinde tur için büyük avantaj yakaladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını da 4-0 önde kapatan turuncu-lacivertli ekip, sahadan 5 farklı galip ayrıldı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak.

Başakşehir'de sezonun açılış golü Berkay Özcan'dan

Sezonun ilk resmi maçını La Fiorita ile oynayan RAMS Başakşehir'in yeni sezondaki ilk golü Berkay Özcan'dan geldi.

Berkay, mücadelenin 5. dakikasında fileleri havalandırarak takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Yeni transfer Djalo ilk kez forma giydi

RAMS Başakşehir'in yeni transferi Matchoi Djalo, turuncu-lacivertli formayı ilk kez La Fiorita karşısında giydi.

İlk 11'de yer almayan Djalo, karşılaşmanın 61. dakikasında Pelkas'ın yerine oyuna dahil oldu.

Başakşehir tarihinin en farklı galibiyetini elde etti

RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 6-1 yenerek Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.

Turuncu-lacivertli ekip, 8 Eylül 2022'de UEFA Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya temsilcisi Hearts'ı deplasmanda 4-0 yenerek, Avrupa kupalarında bugüne kadarki en farklı galibiyetini elde etmişti.

Tribünlerden İsrail'e tepki

RAMS Başakşehir'in La Fiorita ile oynadığı karşılaşmada turuncu-lacivertli taraftarlar İsrail'e tepki gösterdi.

Başakşehirli taraftarlar, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" tezahüratlarında bulundu.

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