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Gümüşhane'de tavuk kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane'de tavuk kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, bahçeye giren tavuklar nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alaçat köyünde bahçesine giren tavuklar nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada N.Y. (55), A.Y. (25) ve K.Y. (22) silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

N.Y. ve A.Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan K.Y. ise Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Ü.Y. gözaltına alındı.

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