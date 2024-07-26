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UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçları oynandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçları oynandı

UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçları bugün oynanan müsabakalarla sona erdi.

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İlk turda oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

RAMS Başakşehir-La Fiorita: 6-1

Vikingur Reykjavik-Egnatia: 0-1

Valur-St. Mirren: 0-0

St. Patrick's-Vaduz: 3-1

Legia-Caernarfon: 6-0

Hajduk Split-HB Torshavn: 2-0

Zrinjski-Bravo: 0-1

Stjarnan-Paide: 2-1

Sarajevo-Spartak Trnava: 0-0

Breidablik-Drita: 1-2

Dnipro-1-Puskas Akademia: 0-3 (Hükmen)

KuPS-Tromso: 0-1

Sumqayıt-Fehervar: 1-2

Ilves-Austria Wien: 2-1

Magpies-Copenhagen: 0-3

Zalgiris Vilnius-Pafos: 2-1

Mlada Boleslav-TransINVEST: 2-0

Noah-Sliema: 7-0

Iberia-Partizani: 2-0

Milsami-Astana: 1-1

Go Ahead Eagles-Brann: 0-0

Omonoia-Torpedo Kutaisi: 3-1

Zira-Dunajska Streda: 4-0

Zimbru-Ararat-Armenia: 0-3

Olimpija Ljubljana-Polissya Zhytomyr: 2-0

Djurgarden-Progres: 3-0

Diddeleng-Hacken: 2-6

H. Beer Sheva-Cherno More: 0-0

Floriana-Vitoria SC: 0-1

Banik-Urartu: 5-1

Zürich-Shelbourne: 3-0

Brondby-Llapi: 6-0

Maccabi Haifa-Sabah: 0-3

CSKA 1948-Buducnost Podgorica: 1-0

CFR Cluj-Neman: 0-0

Osijek-Levadia: 5-1

Gent-Vikingur: 4-1

St. Gallen-Tobol: 4-1

Radnicki 1923-Mornar: 1-0

Paks-AEK Larnaca: 3-0

Maribor-U Craiova: 2-0

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