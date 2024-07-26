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Adana'da sahilde battaniyeye sarılı cesedin sırrı çözüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana'da sahilde battaniyeye sarılı cesedin sırrı çözüldü

Adana'da sahilde battaniyeye sarılı bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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Otogarda değnekçilik yapan ve orada kalan Murat Arlı (61) geçen yıl 16 Aralık'ta kayboldu.

Arlı'nın kaybolmasından 3 ay sonra ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Karataş ilçesi Tabaklar Mahallesi'ndeki sahilde 10 Mart'ta battaniyeye sarılı bir erkek cesedi bulunması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Uzun süre suda kalması nedeniyle deforme olan cesedin, kayıp Murat Arlı'ya ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine oğlundan DNA örneği alındı.

Testin ardından cesedin Murat Arlı'ya ait olduğunu belirleyen ekipler soruşturmayı genişletti.

Ölen kişinin cep telefonunun Kars'ta kullanıldığı tespit edildi

Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takiple, Arlı'nın cep telefonunun Kars'ta kullanıldığı tespit edildi.

Telefonun Arlı'nın otogarda birlikte kaldığı Atilla Cücü'nün (65) oğlu tarafından kullanıldığını belirleyen ekipler, telefonun Atilla Cücü tarafından kargoyla Kars'a gönderildiğini saptadı.

Bunun üzerine Adana ve Kars'ta düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalandı.

"Darbederek öldürdüm"

Gözaltına alınanlardan Atilla Cücü'nün sorgusunda, "Kaldığımız yerde bir anlık öfkeyle arkadaşımı darbederek öldürdüm. Daha sonra cesedi battaniyeye sardım ve motosikletimle drenaj kanalına attım." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Atilla Cücü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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