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Tüketici ne yediğini bilecek! Eritme peynir bu isimlerle satılamayacak

Tüketici ne yediğini bilecek! Eritme peynir bu isimlerle satılamayacak

Peynir Tebliğ Taslağı’yla eritme peynirin tulum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar peyniri gibi geleneksel peynirleri çağrıştıracak ve tüketiciyi yanıltacak şekilde üretilerek piyasaya sürülmesi yasaklanıyor. Hâlihazırda etikette en az 1,2 milimetre olan punto büyüklüğü de 3 milimetre olacak şekilde artırılacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, peynir alışverişlerinde vatandaşın yanıltılmasını önlemek için harekete geçti. Bu doğrultuda gıda güvenilirliğinin temini, tüketicinin yanıltılmasının önlenerek menfaatlerinin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi maksadıyla 8 Şubat 2015 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği güncelleniyor. Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Peynir Tebliği taslağı görüşe açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgililerden ve kamuoyundan gelen görüşleri değerlendirerek taslağa son hâlini verecek.

Türkiye gazetesinden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre Peynir Tebliğ Taslağı’yla eritme peynirin tulum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar peyniri gibi geleneksel-yöresel peynirleri çağrıştıracak ve tüketiciyi yanıltacak şekilde üretilerek piyasaya sürülmesi yasaklanıyor.

Eritme peynir etiketine punto ayarı

Eritme peynir etiketinde en az 1,2 milimetre olan punto büyüklüğü de en az 3 milimetre olacak şekilde artırılacak. Ayrıca çeşnili peynirlerde toplam çeşni oranı yüzde 6 ile sınırlandırılıyor. Çeşni amaçlı kullanılacak sert kabuklu meyveler, yağlı tohumlar ile tahıl gibi bileşenlerin ezme veya püre şeklinde kullanılması yasaklanıyor. Eritme peynirlerinde peynirin kullanım amacıyla ilgili ifadelerin gıdanın adının yerine kullanılması engelleniyor.

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