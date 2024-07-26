Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Kayıp milyonları bakın nereye koymuş?

Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon adıyla bilinen ünlü futbolcular dahil 29 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Seçil Erzan davasında yeni bir gelişme yaşandı.

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Yüksek karlı özel fon vaadiyle Arda Turan, Muslera, Emre Belözoğlu gibi futbolcuları dolandıran banka müdürü Seçil Erzan davasında yeni iddia ortaya atıldı. Kayıp paraların Seçil Erzan'ın evindeki kasada olduğu ve daha sonra nişanlısı Candaş Gürol'un evine taşındığı öne sürüldü. İşte olayın detayları...

Savcılık, Seçil Erzan'ın araç içerisinde videosunu çeken İranlı Mojtaba Haghani ve Süleyman Aslan hakkında 'Tefecilik' suçlamasıyla iddianame düzenledi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen Mojtaba Haghani, Seçil Erzan'ın Göktürk'te bulunan evinde büyük bir çelik kasa bulunduğunu ve toplanan paraların bir kısmının kasa içerisinde olduğunu anlattı.

Kasanın daha sonra Erzan'ın o dönem nişanlısı olan avukat Candaş Gürol tarafından özel bir şirket aracılığıyla kendi evine taşındığını, dolayısıyla paranın Candaş Gürol'da olduğunu iddia etti.

Seçil Erzan, İranlı Mojtaba Haghani için, "Moci diye bahsettiğim kişi Mojtaba Haghani üniversiteden arkadaşımın eşidir. Kendisine bu zamana kadar aldığım paranın çok daha üzerinde ödeme yaptım" demişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan yeni iddianamede davanın seyrini değiştirecek yeni detaylar ortaya çıktı. İddianamede ifadesine yer verilen Mojtaba Haghani Seçil Erzan'ı eşi vasıtasıyla tanıdığını söyleyedi. Haghani, Erzan'ın bir fondan bahsederek 60 gün içerisinde yüzde 30 kâr getirdiğini söylediğini anlattı.

Erzan'a toplamda 300 bin dolar elden para verdiğini söyleyen Haghani, "Seçil'in paraya ihtiyacı vardı. Süleyman Aslan isimli kişiden bankada senet karşılığında 10 milyon lira aldı. 14 milyonluk senede ben de kefil olarak imza attım." dedi.

İddianamede Seçil Erzan'ın alınan ifadesinde Moci diye bahsettiği kişinin Mojtaba Haghani olduğunu kendisine bugüne kadar verdiği paranın çok üzerinde ödeme yaptığını Süleyman Aslan isimli tefeciden birlikte para alıp geri ödediklerini belirtti.

Mojtaba Haghani savcılığa verdiği ifadesinde Seçil Erzan'ın Göktürk'te bulunan evinde büyük bir çelik kasa bulunduğunu, kasanın ilerleyen zamanlarda o dönem erkek arkadaşı olan Avukat Candaş Gürol tarafından özel bir şirket vasıtasıyla Kadıköy'de bulunan evine taşındığını anlattı.

Seçil Erzan ile Candaş Gürol'un aralarının iyi olduğu dönemde fon vurgunu altında toplanan paraların kasada olabileceğini söyleyen Haghani, kayıp milyonların Varol'da olabileceğini işaret etti.