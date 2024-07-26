Merkez Bankası faizi oranlarını indirecek mi? Cevdet Akçay konuştu

Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, şu anda faiz indirim döngüsünün değerlendirilmediğini ve indirimler başladığı zaman da sıkı duruşun korunacağını söyledi.

Abone ol

Akçay Reuters'a verdiği ilk söyleşide para politikasındaki sıkı duruşun sabır ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Akçay, "Faiz indirimi şu anda gündemimizde değil. Aylık enflasyonun ana eğiliminde kalıcı bir düşüş gözlenmeden ve yakından takip ettiğimiz diğer göstergeler de buna eşlik etmeden faiz indirimi gündeme gelmeyecek" şeklinde konuştu.

Para politikasında gevşeme döngüsünün değerlendirilmesinin ön koşulunun aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş olduğunu söyleyen Akçay, merkez bankalarının ihtiyatlı tarafta kalmaya meyilli olduklarını, tedbiri elden bırakmamaya ve "temkinli tarafta kalarak hata yapmayı yeğlemekte" olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum, erken bir faiz indirimi nedeniyle yeniden canlanan enflasyon riski olabileceği gibi aşırı veya gereksiz yere uzatılmış bir sıkılaştırma sürecinin sert bir inişe yol açtığı bir durum da olabilir.

Türkiye'deki mevcut koşulların birinci durumda daha yüksek bir risk yaratması nedeniyle faiz indirimi şu anda gündemimizde değil."

"Sıkı duruşta kuşkuya yer bırakılmayacak"

Aylık enflasyonun ana eğiliminde, enflasyon beklentilerinde ve iç talep dengelenmesinde kalıcı iyileşmeler sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceklerini aktaran Akçay, "Her ne kadar şu anda bir faiz indirim döngüsü değerlendirilmiyor olsa da, indirimler başladığı zaman para politikasındaki sıkı duruşun korunacağına dair kuşkuya yer bırakmayacak şekilde sinyal verilerek bu süreç yönetilecektir" dedi.

"Hanehalkı belirgin düşüş eğilimi görene kadar karamsar"

Piyasa katılımcılarının, firmaların ve hanehalkının enflasyon beklentilerini yakından izlediklerini belirten Akçay, "Maalesef sadece piyasa katılımcılarının beklentileri bu yıl sonu öngörümüze yakınsamaya başladı. Hanehalkı, TCMB'nin ileriye dönük politika yönlendirmelerine karşı nispeten daha az duyarlı ve manşet enflasyonda belirgin düşüş eğilimi görene kadar karamsar tarafta kalmayı tercih etmekte" şeklinde konuştu.