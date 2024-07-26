Konya'da genç kız temizlik yaparken ikinci kattan düştü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2. kattaki evlerinin penceresinden düşen 16 yaşındaki kız hastaneye kaldırıldı.

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Gölyüzü Mahallesi'ndeki müstakil evde ikamet eden Miray Akay (16), pencerede temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Akay, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akay, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.