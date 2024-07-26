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Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Araç hurdaya döndü: Aynı aileden 3 kişi can verdi

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Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Araç hurdaya döndü: Aynı aileden 3 kişi can verdi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Araç hurdaya döndü: Aynı aileden 3 kişi can verdi

Otoyolun Ankara istikameti Sapanca mevkisinde, Ercan Eroğlu'nun kullandığı 60 ADB 412 plakalı hafif ticari araç ile Zafer T. idaresindeki 34 NA 4777 plakalı minibüs çarpıştı.

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Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Araç hurdaya döndü: Aynı aileden 3 kişi can verdi

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Araç hurdaya döndü: Aynı aileden 3 kişi can verdi

Anne ve kızı olay yerinde can verdi

Sağlık personeli, hafif ticari araçtaki Meryem Eroğlu (38) ile kızı İrem Eroğlu'nun (15) yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Araç hurdaya döndü: Aynı aileden 3 kişi can verdi

Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki Yusuf Kerem Eroğlu (10) ile dede Mustafa Çatak (65) hastaneye kaldırıldı.

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