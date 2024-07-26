İstanbul'un yeni İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner oldu

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun Sağlık Bakanlığı'na atanmasının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevine Doç. Dr. Abdullah Emre Güner getirildi.Abone ol
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden Sağlık Bakanlığı'na atanan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun ardından İstanbul'un yeni il Sağlık Müdürü belli oldu.
Göreve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ve son dönemde İstanbul İl Sağlık Müdürü vekilliği görevlerini yürüten Doç. Dr. Abdullah Emre Güner getirildi.
Atamanın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü internet sayfasında güncelleme yapıldı.