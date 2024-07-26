BIST 10.876
DOLAR 33,00
EURO 35,88
ALTIN 2.520,71
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'un yeni İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner oldu

İstanbul'un yeni İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner oldu

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun Sağlık Bakanlığı'na atanmasının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevine Doç. Dr. Abdullah Emre Güner getirildi.

Abone ol

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden Sağlık Bakanlığı'na atanan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun ardından İstanbul'un yeni il Sağlık Müdürü belli oldu.

Göreve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ve son dönemde İstanbul İl Sağlık Müdürü vekilliği görevlerini yürüten Doç. Dr. Abdullah Emre Güner getirildi.

Atamanın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü internet sayfasında güncelleme yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da genç kız temizlik yaparken ikinci kattan düştü
Konya'da genç kız temizlik yaparken ikinci kattan düştü
İstanbul'da karavan yoğunluğu ve karavanda yaşam tartışmalara neden oluyor
İstanbul'da karavan yoğunluğu ve karavanda yaşam tartışmalara neden oluyor
En yakın arkadaşım dediği Mehmet Şimşek'i kızdıracak sözler! Tek bildiği para toplamak
En yakın arkadaşım dediği Mehmet Şimşek'i kızdıracak sözler! Tek bildiği para toplamak
Elias Jelert, Galatasaray tarihindeki 203. yabancı futbolcu oldu
Elias Jelert, Galatasaray tarihindeki 203. yabancı futbolcu oldu
Fransa'da olimpiyat oyunları açılış törenine saatler kala ulaşım krizi çıktı
Fransa'da olimpiyat oyunları açılış törenine saatler kala ulaşım krizi çıktı
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Kayıp milyonları bakın nereye koymuş?
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Kayıp milyonları bakın nereye koymuş?
Hayvancılıkta 2024-2026 dönemi destekleme tutarları belli oldu
Hayvancılıkta 2024-2026 dönemi destekleme tutarları belli oldu
Kamala Harris: Netanyahu'ya Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişemi ilettim
Kamala Harris: Netanyahu'ya Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişemi ilettim
Adana'da sahilde battaniyeye sarılı cesedin sırrı çözüldü
Adana'da sahilde battaniyeye sarılı cesedin sırrı çözüldü
Yükseliş devam ediyor! Dolar ve Euro'da günün ilk rakamlarına bakın
Yükseliş devam ediyor! Dolar ve Euro'da günün ilk rakamlarına bakın
Tüketici ne yediğini bilecek! Eritme peynir bu isimlerle satılamayacak
Tüketici ne yediğini bilecek! Eritme peynir bu isimlerle satılamayacak
Galatasaray, hazırlık maçında yarın İtalya temsilcisi Parma ile karşılaşacak
Galatasaray, hazırlık maçında yarın İtalya temsilcisi Parma ile karşılaşacak