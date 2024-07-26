TBMM'de gündem yoğun! 4 gün boyunca ziyaretçi ve araç girişi yapılmayacak!

TBMM'nin 26-29 Temmuz tarihleri arasında ziyarete kapalı olacağı duyuruldu. Yapılan duyuruda, "TBMM'ye, görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılmayacaktır" denildi.

Abone ol

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM), 4 gün boyunca kapalı olacak.

TBMM Başkanlığı Genel Sekreterlik tarafından yapılan duyuruda; TBMM Genel Kurulu'nda alınan karar ile Genel Kurul'un hafta sonunu da kapsayan 26-29 Temmuz tarihleri arasında çalışmalarını sürdüreceği hatırlatıldı.

Duyuruda, "Gündemin yoğunluğu nedeniyle sayın milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin katılabilmeleri için 26-29 Temmuz tarihleri arasında TBMM'ye, görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılmayacaktır" denildi.