BIST 10.864
DOLAR 33,04
EURO 35,90
ALTIN 2.521,64
HABER /  GÜNCEL

TBMM'de gündem yoğun! 4 gün boyunca ziyaretçi ve araç girişi yapılmayacak!

TBMM'de gündem yoğun! 4 gün boyunca ziyaretçi ve araç girişi yapılmayacak!

TBMM'nin 26-29 Temmuz tarihleri arasında ziyarete kapalı olacağı duyuruldu. Yapılan duyuruda, "TBMM'ye, görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılmayacaktır" denildi. 

Abone ol

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM), 4 gün boyunca kapalı olacak. 

TBMM Başkanlığı Genel Sekreterlik tarafından yapılan duyuruda; TBMM Genel Kurulu'nda alınan karar ile Genel Kurul'un hafta sonunu da kapsayan 26-29 Temmuz tarihleri arasında çalışmalarını sürdüreceği hatırlatıldı.

Duyuruda, "Gündemin yoğunluğu nedeniyle sayın milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin katılabilmeleri için 26-29 Temmuz tarihleri arasında TBMM'ye, görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılmayacaktır" denildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Mahinur Göktaş: Her hanenin bir aile danışmanı olsun istiyoruz
Bakan Mahinur Göktaş: Her hanenin bir aile danışmanı olsun istiyoruz
Merkez Bankası faizi oranlarını indirecek mi? Cevdet Akçay konuştu
Merkez Bankası faizi oranlarını indirecek mi? Cevdet Akçay konuştu
Edirne'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Edirne'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
İstanbul'un yeni İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner oldu
İstanbul'un yeni İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner oldu
Konya'da genç kız temizlik yaparken ikinci kattan düştü
Konya'da genç kız temizlik yaparken ikinci kattan düştü
İstanbul'da karavan yoğunluğu ve karavanda yaşam tartışmalara neden oluyor
İstanbul'da karavan yoğunluğu ve karavanda yaşam tartışmalara neden oluyor
En yakın arkadaşım dediği Mehmet Şimşek'i kızdıracak sözler! Tek bildiği para toplamak
En yakın arkadaşım dediği Mehmet Şimşek'i kızdıracak sözler! Tek bildiği para toplamak
Elias Jelert, Galatasaray tarihindeki 203. yabancı futbolcu oldu
Elias Jelert, Galatasaray tarihindeki 203. yabancı futbolcu oldu
Fransa'da olimpiyat oyunları açılış törenine saatler kala ulaşım krizi çıktı
Fransa'da olimpiyat oyunları açılış törenine saatler kala ulaşım krizi çıktı
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Kayıp milyonları bakın nereye koymuş?
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Kayıp milyonları bakın nereye koymuş?
Hayvancılıkta 2024-2026 dönemi destekleme tutarları belli oldu
Hayvancılıkta 2024-2026 dönemi destekleme tutarları belli oldu
Kamala Harris: Netanyahu'ya Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişemi ilettim
Kamala Harris: Netanyahu'ya Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişemi ilettim