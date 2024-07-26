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Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na Katılmak üzere geldiği Laos'un başkenti Viyentiyan'de temaslarını sürdürüyor.

Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, ekonomik konular ve enerji alanında işbirliği ele alındı.

Ayrıca Ukrayna'daki savaş, Gazze'deki gelişmeler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel meseleler görüşüldü.

Bakan Fidan'ın Laos'ta ikili temaslar da gerçekleştirmesi bekleniyor.

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