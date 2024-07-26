Adıyaman'da deprem konutlarının teslimine ilişkin açıklama

Adıyaman Valisi Osman Varol, kentte yapımı süren deprem konutları ile köy evlerinin tamamını 2025 yılı içerisinde hak sahiplerine teslim edeceklerini söyledi.

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Varol, kentteki bir otelde 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Buluşmada, "Kent Meydanı" projesinde hak sahiplerinin talep ve sorunlarını dinleyeceğini ifade eden Varol, "Çarşı 1. Etap projesi, vatandaşlara anlatılacak. Hak sahiplerinin nitelikli çoğunluğu isterse projenin bu etabına başlanacak. İstenmezse eski halinde devam edilecek." dedi.

Yapımı süren kalıcı deprem konutlarının son durumuyla ilgili bilgi veren Varol, şunları kaydetti:

"Merkez Örenli Mahallesi'nde inşa edilen ve 159 bloktan oluşan 3 bin 34 kalıcı deprem konutumuzun büyük bir kısmı tamamlanmış, geri kalanlarının ise yapım çalışmaları seri şekilde devam etmektedir. Yine İndere Mahallesi'nde inşa edilen ve 848 blok, 16 bin 467 daireden oluşan kalıcı deprem konutlarımızın inşa süreci de seri şekilde devam ediyor. İlimiz merkez köylerinde ise 2 bin 131 köy evi yapılmaktadır. Yapımı tamamlanan ve anahtar teslimi yaptığımız köy evlerimize vatandaşlarımızı yerleştirmeye başladık. İlimiz genelinde yapılmakta olan 42 bin 72 kalıcı deprem konutunun tamamında inşaat çalışmaları devam ediyor. İlimizin dört bir tarafında yapımı devam eden konutlarımızı ve köy evlerimizin tamamını inşallah 2025 yılı içerisinde hak sahiplerimize teslim etmiş olacağız."