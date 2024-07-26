ÖTV indirimi en çok Çinli BYD'ye yaradı! 2.3 milyon TL'lik araç 1.6 milyon TL'ye inecek

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kararla şarj edilebilir hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi. Türkiye’de yatırım kararını açıklayan Çinli BYD’nin D-SUV sınıfında yer alan ve plug-in hibrit motorla ithal edilen Seal U DM-i modeli bu kararla yüzde 30’luk dilimde yar alarak çok ciddi bir fiyat avantajı yakaladı.

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7521 Sayılı bazı kanun ve kanun hükmünde KHK’larda değişiklik yapılmasına dair kanuna göre, benzinli motora ilave olarak araç dışından şarj edilebilen elektrikli motora sahip hibrit araçlardan; motor hacmi 1.600 cc’yi geçmeyen ve ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin TL’yi aşmayanlar yüzde 30, motor hacmi 1.600 cc’yi geçmeyen ama ÖTV matrahı bu tutarı aşanlar yüzde 60 ÖTV’ye tabi olacak. Motor hacmi 1.600 cc’yi geçen ancak 1.800 cc’yi geçmeyen ve ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin TL’yi aşmayanlar araçlardan yüzde 70 ÖTV alınması öngörülüyor.

Rekabet şimdi başlıyor

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Türkiye’de 1 milyar dolarlık fabrika yatırımını geçtiğimiz günlerde açıklayan Çinli üretici BYD; açıklanan yeni düzenlemeyle birlikte önemli bir avantaj yakalamış oldu. Markanın plug-in hibrit modeli Seal U DM-i modelinin ÖTV oranı, alınan yeni kararla yüzde 80’den yüzde 30 oranına düşüyor.Bu durumda fiyat etiketi 2.3 milyon TL olan aracın yeni fiyatı ise 1.6 milyon TL civarına inmesi bekleniyor.

Bu sayede ciddi rekabet avantajı yakalayan model, başta yerli otomobil TOGG olmak üzere C-SUV sınıfında yer alan tüm modellere, bir üst sınıftan gelerek ciddi bir rakip oluyor.

Örnek hesaplama

BYD SEAL U FİYATI HAZİRAN 2024

Aracın vergisiz bedeli: 1.083.333 TL

Yüzde 80 ÖTV: 866.667 TL

Ara toplam: 1.950.000 TL

Yüzde 20 KDV: 390.000 TL

Toplam: 2.340 bin TL

ÖTV indirimi sonrası

Aracın vergisiz bedeli: 1.083.333 TL

Yüzde 30 ÖTV: 325.000 TL

Ara toplam: 1.408.333 TL

Yüzde 20 KDV: 281.666 TL

Toplam: 1.689 bin 999 TL

Yeni modeller için fırsat doğdu

Türkiye pazarında şarj edilebilir hibrit motora sahip araç satan Alfa Romeo, BMW, Kia, DS, Ford, Jeep, MG, Land Rover ve Volvo gibi markaların yanı sıra son bir yılda ülkemizde satış rekorları kıran Çinli Chery’de geçtiğimiz günlerde yeni şarj edilebilir hibrit modelini duyurmuştu. Açıklanan yeni karar, zaten sektörde beklendiği için bir çok marka bu avantajdan yararlanmak ve rekabet şansı bulabilmek için yeni model planlarını için düğmeye bastı.