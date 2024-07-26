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İstanbul'da kısa süreli yağmur geçişleri hayatı olumsuz etkiledi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da kısa süreli yağmur geçişleri hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da gece başlayan yağmur yağışı bölgesel olarak etkisini sürdürürken trafikte araçlar güçlükle ilerledi.

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Meteorolojinin dünkü uyarısının ardından kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, yerel olarak aralıklarla devam ediyor. Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Kartal, Maltepe ve Pendik'in bazı bölgelerinde kısa süreli sağanak geçişleri etkili oluyor.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, dükkan tentelerinin altında ve toplu taşıma duraklarında korunmaya çalıştı. D-100 kara yolunda seyir halinde olan sürücüler, yağış nedeniyle yavaş ilerledi.

Beykoz'da, Anadolu Hisarı çevresinde yollarda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Üsküdar-İçerenköy Yolu Caddesi'nde yağışı fırsat bilen Ali Rıza Adıgüzel, servis aracını fırçayla yıkadı. Yağmurun bereket olduğunu belirten Adıgüzel, bundan faydalandığını dile getirdi.

Beyoğlu Karaköy'de etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, ağaç ve tentelerin altına sığındı.

Yollarda su birikintileri oluşurken bazı kişilerin yağışa aldırış etmenden balık tutmaya devam etmesi dikkati çekti.

Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane ve Beyoğlu'nda da yağış aralıklarla ve kısa süreli etkili oluyor.

Ümraniye Küçüksu Caddesi'nde, su birikintisi olan yolda ilerlerken refüjdeki ağaca çarpan otomobil devrildi. Otomobil, kazanın etkisiyle refüjde asılı kaldı.

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