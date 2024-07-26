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500 milyon liralık kaçakçılık engellendi! Hepsi İstanbul'da ele geçirildi: Çanta, saat, cüzdan...

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500 milyon liralık kaçakçılık engellendi! Hepsi İstanbul'da ele geçirildi: Çanta, saat, cüzdan...

İstanbul'da, yurda kaçak yollardan sokulan, ünlü markalara ait 10 bin 103 çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlüğün ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

500 milyon liralık kaçakçılık engellendi! Hepsi İstanbul'da ele geçirildi: Çanta, saat, cüzdan...

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü markalara ait çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve güneş gözlüğünün kaçak olarak piyasaya sürüleceğini belirledi.

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500 milyon liralık kaçakçılık engellendi! Hepsi İstanbul'da ele geçirildi: Çanta, saat, cüzdan...

Teknik ve fiziki takip sonucunda bu ürünlerin Fatih'te 6 satış ofisi ve 6 depoda saklandığını tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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500 milyon liralık kaçakçılık engellendi! Hepsi İstanbul'da ele geçirildi: Çanta, saat, cüzdan...

Adreslerdeki aramalarda piyasa değeri 500 milyon lira olduğu değerlendirilen, ünlü markalara ait 10 bin 103 çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlük ele geçirildi.

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500 milyon liralık kaçakçılık engellendi! Hepsi İstanbul'da ele geçirildi: Çanta, saat, cüzdan...

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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