BIST 10.923
DOLAR 32,96
EURO 35,85
ALTIN 2.517,96
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İngiliz Emily nişanlısı sayesinde Müslüman olarak Emine ismini aldı

İngiliz Emily nişanlısı sayesinde Müslüman olarak Emine ismini aldı

İngiliz Emily Anna (22), Gaziantepli nişanlısı sayesinde Müslüman olarak Emine adını aldı.

Abone ol

Ferhat Tutan ile nişanlandıktan sonra Müslüman olmaya karar veren Emily, Gaziantep İl Müftülüğüne başvurdu. Emily, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın katıldığı ihtida töreniyle Emine ismini alarak Müslüman oldu.

İslam dininin temel esasları hakkında bilgi veren Hazırlar, ihtida belgesi ile Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından hediye etti.

Nişanlısının Müslüman olmasından ve İslam'ın insana verdiği değerden etkilenerek Müslüman olmaya karar verdiğini söyleyen Emine Anna, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
18 yaşındaki Rukiye'nin talihsiz ölümü! Genç kız toprağa verildi
18 yaşındaki Rukiye'nin talihsiz ölümü! Genç kız toprağa verildi
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay hastaneye kaldırıldı tektiklerde ortaya çıktı
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay hastaneye kaldırıldı tektiklerde ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Netanyahu' tepkisi: Çağımızın Hitler'ini kahraman gibi ağırlarken yüzleri kızarmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Netanyahu' tepkisi: Çağımızın Hitler'ini kahraman gibi ağırlarken yüzleri kızarmıyor
Yeni Renault Kangoo Multix satışa sunuldu geniş iç hacmiyle beğenildi
Yeni Renault Kangoo Multix satışa sunuldu geniş iç hacmiyle beğenildi
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığına ilişkin yeni iddianame hazırlandı
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığına ilişkin yeni iddianame hazırlandı
SGK'ye en borçlu 5 belediye! Kocaeli Büyükşehir'den CHP'li belediyelere çağrı: Gelsinler eğitim verelim
SGK'ye en borçlu 5 belediye! Kocaeli Büyükşehir'den CHP'li belediyelere çağrı: Gelsinler eğitim verelim
İsrail güçleri, TRT ekibine saldırdı, kameraman yaralandı! Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi
İsrail güçleri, TRT ekibine saldırdı, kameraman yaralandı! Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi
Emekliler indirimli yararlanacak! Belediye başkanı detayları açıkladı
Emekliler indirimli yararlanacak! Belediye başkanı detayları açıkladı
Paris uçağında bomba alarmı: Havalimanı boşaltıldı
Paris uçağında bomba alarmı: Havalimanı boşaltıldı
Fahrettin Altun, İsrail güçlerinin TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı
Fahrettin Altun, İsrail güçlerinin TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı
Feci kaza! Araca çarpıp savruldu metrobüs yoluna girdi
Feci kaza! Araca çarpıp savruldu metrobüs yoluna girdi
Rize'de 2 milyar 700 milyon liralık proje açılışı yapılacak Murat Kurum duyurdu
Rize'de 2 milyar 700 milyon liralık proje açılışı yapılacak Murat Kurum duyurdu