SGK'ye en borçlu 5 belediye! Kocaeli Büyükşehir'den CHP'li belediyelere çağrı: Gelsinler eğitim verelim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'ye en çok prim borcu olan belediyeleri açıkladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CHP'li belediyeler için "Vergi ve sigorta borcu bulunmayan belediyemiz, Türkiye’nin mali yapısı en sağlam belediyesidir! Gelsinler eğitim verelim!" dedi.

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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 96 milyar lirayı bulan belediye borçlarının tahsili için harekete geçmesi, CHP'de paniğe ve tepkilere yol açtı.

En çok borcu olan belediyeler CHP'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'ye en fazla borcu olan 5 belediyenin sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul ve Adana büyükşehir belediyeler ile Şişli Belediyesi olduğunu duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamaları reddederek, iktidarın CHP'li belediyelerin ellerini kollarını bağlamaya çalıştığını savundu.

AK Partili Kocaeli Büşükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, X platformunda borç tartışmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Partisinin oy kaybettiği yerel seçimlerde Kocaeli'yi farklı bir şekilde kazanarak dikkatleri üzerine çeken Büyükakın, CHP'li belediyelere çağrıda bulundu.

"Gelsinler eğitim verelim"

Büyükakın "Şimdi anladınız mı Türkiye’nin en borçlu belediyelerinin kimler olduğunu! Vergi ve sigorta borcu bulunmayan belediyemiz, Türkiye’nin mali yapısı en sağlam belediyesidir! Gelsinler eğitim verelim!" ifadelerini kullandı.