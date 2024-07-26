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18 yaşındaki Rukiye'nin talihsiz ölümü! Genç kız toprağa verildi

18 yaşındaki Rukiye'nin talihsiz ölümü! Genç kız toprağa verildi

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kopan tır lastiğinin çarpması sonucu yaşamını yitiren 18 yaşındaki Rukiye Berra Erarslan son yolculuğuna uğurlandı.

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İlçede dün meydana gelen olayda hayatını kaybeden Erarslan için İstasyon Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Erarslan'ın cenazesi Yenimahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Anne ve babası Makine ve Kimya Endüstrisi'nde (MKE) görev yapan Erarslan'ın cenaze törenine ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ile Elmadağ Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da katıldı.

Samsun-Ankara istikametinde ilerleyen tırın, Şehit Cengizhan Kaplan Köprüsü'nden geçtiği sırada henüz bilinmeyen nedenle kopan lastiğinin çarpmasıyla Rukiye Berra Erarslan hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından tır şoförü polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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