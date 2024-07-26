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Yeni Renault Kangoo Multix satışa sunuldu geniş iç hacmiyle beğenildi

Yeni Renault Kangoo Multix satışa sunuldu geniş iç hacmiyle beğenildi

Renault ticari ailesinin yeni üyesi Renault Kangoo Multix satışa sunuldu. MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Kangoo Multix'in belki de en önemli özelliklerinden birisi, sahip olduğu geniş iç hacmi" dedi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yeni Renault Kangoo Multix, en üst donanım seviyesi olan "Iconic" versiyonuyla, tanıtıma özel 1 milyon 239 bin 900 liradan başlayan fiyatı ve 200 bin liraya 12 ay, yüzde sıfır faiz kampanyasıyla bugünden itibaren Türkiye'de satışa sunuluyor.

Yeni Renault Kangoo Multix, geniş yaşam alanı ve ekipmanlarıyla modüler bir otomobile ihtiyaç duyan aileler ve işletmeler için öne çıkıyor.

775 litrelik bagaj hacmi, 14 adet sürüş destek sistemi, 1.3 TCe 130 beygir benzinli motoru ile, otomatik ve manuel vites seçenekleriyle sunuluyor.

Yeni Renault Kangoo Multix, güncel Renault motorlar teknolojisiyle donatılarak Euro 6E emisyon normunu karşılıyor.

Yeni model, metalik terracotta kahve, bulut gri, yıldız siyah, arsenik gri, yıldırım mavi renklerinin yanı sıra, opak mineral beyaz renk seçeneğiyle beraber toplamda 6 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

Katlandığında tamamen düz bir zemin oluşturan arka koltuklarıyla kullanışlı bir yük alanı oluşturan özelliğiyle yeni Renault Kangoo Multix, yüzde 15 daha fazla alan sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, nisanda Renault'nun hafif ticari atağı olarak satışa sundukları Kangoo ailesine bir yenisini daha eklediklerini duyurmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Çağdaş, "Yeni Renault Kangoo E-Tech yüzde 100 elektrikli ve yeni Renault Kangoo Van'ın ardından, şimdi yeni Renault Kangoo Multix de yollarla buluşuyor. Otomatik ve manuel vites seçenekleriyle satışa sunulan Kangoo Multix'in belki de en önemli özelliklerinden birisi, sahip olduğu geniş iç hacmi. Böylece hem bir aile otomobili olduğunu kanıtlarken hem de iş profesyonellerinin ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılayacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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