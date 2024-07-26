Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Netanyahu' tepkisi: Çağımızın Hitler'ini kahraman gibi ağırlarken yüzleri kızarmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına tepki gösterdi. Erdoğan "Amerika'nın kongresinde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi, gördük. Kim alkışlanır? İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı" Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan şunları kaydetti:

Sermaye düşmanlığı, yatırım karşıtlığı yapanlara asla fırsat vermeyiz.

Özellikle dünyamızın içinden geçtiği büyük dönüşüm sürecinde geleceği öngörerek atılan bu adımlar Türkiye'nin hedefleri açısından çok önemlidir. ikinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin ekonomik, siyasi diplomatik çıkarlarını korumak amacıyla kurulan mevcut küresel sistem artık miladını doldurmaya başlamıştır. Mesela Suriye'deki itilaf tam 13 yıldır sürüyor. Gazze'de 40 bin sivil hayattan koptu. Soykırımın önüne yaklaşık 10 aydır geçilemedi.

Netanyahu'nun ABD'deki konuşması

ABD'nin Kongresi'nde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi. İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. Temsilciler Meclisi'nin dışında da onlara karşı tam aksi bir tavır ortaya konuluyor.

7 Ekim'den beri insanlar sinema filmi izler gibi ölümleri uzaktan seyrediyor. Bunların katili olan Netanyahu ABD'de alkışlanıyor. Bırakın katliamı durdurmayı, elinde 150 bin insanın kanı olan bir kasabı kongresinde ağırlayan ve ayakta alkışlayan akıl ve vicdan tutulması ile karşı karşıyayız. Gazze kasabına kürsü verenler akıl tutulması yaşıyor. Lafa gelince tüm dünyaya insan hakları dersi verenler çağımızın Hitler'ini kahraman gibi ağırlarken yüzleri kızarmıyor.

"Yatırım ortamımızın iyileştirilmesi için gereken adımları atıyoruz"

Küresel sistemin kökten sarsıldığı bu kaostan ancak güçlü durabilen, ayakta kalabilen, var olanın üstüne koyabilen, kendi göbeğini kendi kesebilen ülkeler başarıyla çıkma şansına sahiptir.

Türk ekonomisiyle ilgili son dönemde açıklanan veriler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Türkiye'ye ve Türk ekonomisine güven yükseliyor. Yatırım ortamımızın iyileştirilmesi için gereken adımları atıyoruz. Yapamazsınız diyenlere, yapsanız bile satamazsınız diyenlere gurur duymak yerine Togg'a çamur atanlara rağmen hedefimize ulaştık. Togg'a gösterdiğimiz irade diğer sektörlere de ilham kaynağı oldu. Küresel otomotiv firmaları ve diğer büyük ölçekli araç üreticilerinin elektrikli araç yatırımlarını Türkiye'ye yöneltmesinin önünü açtı.

BYD ülkemizde üretim tesisi ve Ar-Ge merkezi kuracak Manisa’da. Başka şirketlerle de görüşmelerimiz sürüyor. Dünya Bankası işbirliği ile yürüttüğümüz projelerle 750 milyon dolarlık finansmanı sanayicilerimize sunduk.

Uluslararası doğrudan yatırım stratejisini yakında uygulamaya geçiriyoruz. 2024-2028 yıllarını kapsayan stratejimiz ile yüksek teknoloji odaklı yatırımları daha fazla ülkemize çekmek istiyoruz.

Toplam yatırım büyüklüğü 1 trilyon 258 milyar TL’ye ulaşan 238 proje için başvuru yapıldı. Önümüzdeki dönemde 4 yeni model fabrika daha ekleyerek sayıyı 14’e çıkartacağız. Toplam 750 milyon dolarlık finansmanı sanayicilerimize, kobilerimize ve yeşil teknoloji girişimlerine sunduk. Ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek kritik teknolojileri desteklemeye devam ediyoruz.

Başlıca 4 nitelik arayacağız: Yeni teknolojileri odağa alması, yatırımlar için yeterli ölçek, teknik yeterlilik, teknolojik kazanım, proje bazlı yatırım teşvikleri, cazip finansman imkanları sunacağız.

Türk ekonomisi çok boyutlu dönüşüm sürecinden geçiyor, kabuk değiştiriyor. Ekonomimiz farklı bir lige yükselecek.

Elektrikli otomobil

Elektrikli otomotivde 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz. 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımını ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz.