ABB'den asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden çocuğa ilişkin açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 23 Temmuz'da Sincan ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğunun asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin, olaya müdahale eden itfaiye personeli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan binada 23 Temmuz'da meydana gelen "asansörde mahsur kalma" vakasında itfaiye ekiplerince yapılan kurtarma çalışmaları esnasında 13 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gerek savcılık makamınca gerekse Ankara Büyükşehir Belediyesi ilgili makamlarınca olaya müdahale eden personeller hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Devam eden hukuki süreçler ve açılan soruşturmalar neticesinde ilgili makamlarca üzücü olaydaki sorumluluğun Ankara Büyükşehir Belediyesinde olduğunun tespiti halinde ise tüm yasal işlemlerin hassasiyetle takip edileceğini ve uygulanacağını bildiririz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."