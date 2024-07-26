150 TL'den 500 TL'ye çıkarılmıştı! Yurt dışı çıkış harcından muaf olanlar açıklandı

Yurt dışı çıkış harcının 150 TL'den 500 TL'ye çıkarılması, vatandaşların seyahat planlarını etkileyen önemli bir gelişme. Bu artışla birlikte, hangi kişilerin bu harcı ödemek zorunda olduğu ve kimlerin istisna kapsamında olduğu merak konusu haline geldi. TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'un açıklamalarıyla konu netlik kazanmaya başladı.

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TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, yaptığı açıklamada yeni ücretten hangi istisna durumda olanların muaf olduğunu açıkladı.

Muş'un açıklamalarına göre, aşağıdaki durumlarda bulunan kişiler yurt dışı çıkış harcı ödemekten muaf tutuldu.

Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunan vatandaşlar, bu harcı ödemek zorunda değiller.

7 yaşını doldurmamış çocuklar için yurt dışı çıkış harcı uygulanmayacak

Sınır bölgelerinde yaşayan ve pasavan (ülkelerin, komşu ülkenin sınır bölgesi içinde oturan yurttaşlarına, serbestçe giriş çıkışları için verdikleri belge) sahibi olan vatandaşlar, bu belgeyle çıkış yaptıkları takdirde harç ödemeyecek.

Kimlik belgesiyle KKTC'ye giden vatandaşlar için de harç ödeme zorunluluğu yok.

Kara, deniz, hava ve demir yolu toplu taşıma araçlarının mürettebatı gibi ticari amaçla seyahat edenler de harçtan muaf sayılıyor.

Yurt dışı çıkış harcına yüzde 233 zam yapılmasına vatandaşların yanı sıra, hukukçulardan tepki gelmiş, karar Anayasal seyahat özgürlüğü hakkına aykırı bulunmuştu.

Yurt dışı çıkış harcına yüzde 233 zam yapılmasına hukukçulardan tepki: Anayasal seyahat özgürlüğü hakkına aykırı

Gelecek dönemde, tepki çeken yurt dışı çıkış harcının artırılmasına ilişkin, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik koşullar sebebiyle yeni düzenlemeler yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.