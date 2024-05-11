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Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Anket sonuçları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Anket sonuçları ortaya çıktı

Türkiye'nin yeni anayasaya olan ihtiyacı anket sonuçlarına da yansıyor. Yeni Anayasa çalışmaları gündemdeki yerini korurken, Asal Araştırma tarafından 26 ili kapsayan bir araştırma yapıldı. Anketten dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

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Asal Araştırma tarafından 26 ili kapsayan bir anket yapıldı. Ankette vatandaşlara "Yeni bir Anayasa'ya ihtiyaç var mı?" sorusu yöneltildi.
Çıkan sonuçlara göre büyük bir çoğunluk konuya olumlu bakarak "Evet" cevabını verdi.

TÜRKİYE, YENİ ANAYASA İSTİYOR

Başkan Erdoğan'ın 'Üllkemizin yeni bir anayasaya ihtiyacı var' açıklamasından sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Meclis'te grubu bulunan partileri ziyaret ederek yeni Anayasa konusunda desteklerini istedi.

VATANDAŞA SORULDU! YENİ ANAYASAYA İHTİYAÇ VARMI?

Vatandaşların bu konudaki tavrı merak edilirken, 26 ilde 2 bin kişiyi kapsayan bir araştırma yapıldı. Araştırmada katılımcılara, "Sizce yeni bir Anayasa'ya ihtiyaç var mı?" diye soruldu.

Kararsızlar dağıtıldığında yüzde 58,3 "Evet" dedi. Yüzde 41,7 ise "Hayır" cevabını verdi.

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